Virumaa naiste tugikeskuse uus teenuseosutaja keeldus pooleliolevaid kohtuasju üle võtmast. Riigi ehk sotsiaalkindlustusameti ohvriabi leiab, et klientide kohtumenetluses esindamine ei kuulu teenuste loetelusse ja tugikeskuseid ei peagi seaduse järgi sellist abi andma.

Need on kurvad ja keerulised naiste lood. Poolteist aastat tagasi peksis mees koduseinte vahel jõhkralt naist ja tütart. Vägivald oli kestnud aastaid. Naine elas pool aastat varjupaigas. Pooleli on kohtuasi laste hooldusõiguse pärast. Kohalik omavalitsus leidis algul, et lapsed tuleks hoopis lastekodusse panna…