Viljandimaa lastekodust Ameerika unelmasse. Lapsendatud tüdruk räägib oma loo

Pilt Eestist, kus Carolyn oli veel Karoliina. Foto: erakogu

Mis on saanud USA-sse adopteeritud Eesti lastest, on suurelt jaolt teadmata. Sealsed agentuurid on saatnud järelraporteid Eestisse juhuslikult.



Eestist välismaale lapsendamine on aastate jooksul pea olematuks kahanenud. Eestil on leping ainult Rootsiga.



USA-sse adopteeritud Karoliina Tiik räägib, kuidas temast, Viljandi lastekodulapsest, sai all American girl Carolyn Borock.