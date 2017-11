Villem Rooda: üks inimene, kes kirjutab Sputnikus, on vaja nüüd maatasa teha

Inimesed, kes teid tunnevad, ei usu teie GRU tausta. Nad ütlesid, et Willy Rooda on selline jutumees, et ta võis selle kõik välja mõelda. Mis te ütlete neile, kes väidavad, et see on väljamõeldud jutt?

Noh, võtke seda niimoodi, veel parem! Veel parem lahendus! Ongi kõik! Nüüd leiti üks inimene, kes kirjutab Sputnikus. Nüüd on vaja see maatasa teha. Aga see ei sega. Mina olen vana mees. Kirjutage mida tahate. Aga mina kirjutan seda, nagu tegelikult on. Ja kui teil on selle kohta vaielda või keegi ekspert hakkab vaidlema, siis ma olen selleks valmis. Aga kui lihtsalt on nüüd niimoodi, et kellelgi on isu täis saanud… Sest vaevalt et minu kirjutised midagi nii hullud on, et nad peaksid kedagi ärritama, ja kui on vaja inimese vastu midagi ette võtta, siis olge lahked. Demokraatia!