Vladimir Kara-Murza: pole palju nii hulle nähtusi kui KGB režiim teie piiri taga

Mihhail Hodorkovski loodud liikumise Avatud Venemaa üks juhte, endine ajakirjanik Vladimir Kara-Murza on pärast mürgitamiskatseid kaks korda sisuliselt uuesti sündinud.

Pole just sageli au rääkida inimesega, kes on kaks korda surnust üles tõusnud. Kuidas te end praegu tunnete?

Palju paremini kui kuus kuud tagasi. Tean, et kahjuks võtab paranemine kaua aega. Esimest korda mürgitati mind 2015. aastal, siis olin peaaegu kuu aega koomas ja mul kulus üle aasta, enne kui tasapisi tagasi normaalseks muutusin. Nii et tegemist on aeglase progressiga ja vähemalt mõni kuu läheb veel. Ma ilmselt näen välja parem, kui end tunnen.

Olid need tapmiskatsed või taheti lihtsalt hirmutada?

Mõlemal korral ütlesid arstid mu naisele, et ellujäämistõenäosus on 5%. Nii et tänu kõigevägevamale ja Moskva arstidele räägin siin praegu teiega.

Millega teid mürgitati?

Mõlemal korral ütlesid arstid, et tegemist on toksilise reaktsiooniga tundmatule mürgile. Nii et nad ei tea, mis see oli, kuid minu peal kasutati väga tugevat ja tõhusat mürki. Kõik minu organid lõpetasid paari tunni jooksul töötamise. Minu mürgitamise viis paneb mind järeldama, et seda tegid Venemaa eriteenistustega seotud inimesed. Me ju teame, et neil on pikaajaline inimeste mürgitamise kogemus.