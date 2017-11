Volikogude esimeestele määrati hiigelpalk

Eesti valdade uued koalitsioonid on pärast haldusreformi otsustanud valdade ja linnade volikogude esimeeste ametikohad taas suurepalgaliseks teha.

Peale Tallinna, kus volikogu juht Mihhail Kõlvart saab nii nagu linnapea (ja president) 5288 eurot palka ja osaleb linnavalitsuse istungitel, tuli uudis ootamatust palgasummast ka 32 000 elanikuga Saaremaa ühendvallast, kus vallavolikogu esimehe töötasuks määrati 3800 eurot kuus. Seda tööd hakkab tegema endine terviseameti direktor Tiiu Aro. Aro on öelnud, et see palk polnud isiklikult talle mõeldud, vaid sai ametikohapõhiselt kokku lepitud koalitsiooniläbirääkimiste käigus enne nimede arutamist.