Sir Julian Kingi sõnul on oodata uusi lahendusi, kuidas EL-i riigid saaksid julgeolekuinfot paremini jagada.

Eile Tallinnas toimunud terrorismivastase võitluse teemalisel konverentsil esines ka Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik Julian King.

Hiljuti olid Londonis ja mujal terrorirünnakud, millega justkui ei püütud enam suurt hulka ohvreid saavutada. Valitakse ka väiksemaid sihtmärke. On see uus trend ja miks?

Ma ei ole kindel, et see nii on. Rünnakute profiil on pidevas muutumises, ei ole üht kindlat profiili. 2015.–2016. aastal oli mitu kohutavat rünnakut, eriti Prantsusmaal, kus hukkusid sajad inimesed. Sellele järgnesid väiksemad rünnakud, preestri ründamine Prantsusmaa kirikus. Rünnakud ei lähe kindlas suunas, vaid varieeruvad. See on küsimus võimalusest. Brüsseli lennujaama ja metroo rünnakutest möödus aasta, need oli kindlasti mõeldud võimalikult paljude inimeste ründamiseks. Eelmise nädala Londoni rünnak tegi palju kahju, olgugi et kestis alla 90 sekundi. Nii et ma ei ole kindel, et teie eeldus on õige. Terroristid on endiselt olemas. Me teeme palju, et terrorirünnakute võimalusi vähendada, kuid me ei saa riski nullini viia.