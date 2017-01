Kui jaanuaris tehtavatest kordusuuringutest tuleb välja, et hallitusseen pole kadunud, tuleb saatkonnal kolida.

Ameerika Ühendriikides Washingtonis asuv Eesti suursaatkonna hoone on kehvas seisus: majas levib hallitusseen ja probleeme on konstruktsioonidega. Washingtoni Eesti saatkonnahoone seisukord on juba aastaid problemaatiline olnud ja välisministeerium on seetõttu korduvalt esitanud valitsusele taotlusi hoone renoveerimise rahastamiseks. 2016. aasta märtsis tellis välisministeerium ehitusekspertiisi, et selgitada välja Washingtoni saatkonnahoone ehitustehniline seisukord ja hoone renoveerimise tingimused.