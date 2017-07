WTO eksjuht Pascal Lamy: meie elustiili hoidmiseks peab Euroopa Liit rohkem teadusele kulutama

Juuli alguses avaldati Euroopa Komisjoni tellitud innovatsiooniraport „Lab-Fab-App”, kus juhtivad teadlased ja eksperdid andsid kokku 11 soovitust, kuidas Euroopa Liit peaks edaspidi rahastama, kontrollima ja juhtima teaduse, arenduse ja innovatsiooniga seotud teemasid. Raportit arutasid eile Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa teadusministrid, paari aasta jooksul peaksid nendest soovitustest saama konkreetsed ettepanekud Euroopa Liidu järgmisse seitsmeaastasse eelarvesse. Eesti Päevaleht vestles raporti põhiautori, endise Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eksjuhi Pascal Lamyga.

Teie kõrgetasemelise komisjoni raporti pealkirjaks sai „Lab-Fab-App”, kus „Lab” tähendas teaduse tegemist, „Fab” teadusest innovatsiooni tootmist ja „App” seda, et innovatsioon peaks lõpuks inimeste huvides rakenduma. Kuidas erineb see lähenemine sellest, kuidas EL-is seni innovatsiooni ja teaduse arendusega tegeletud on?

Teadusega on meil üldjoontes läinud hästi. Me Euroopas suudame igal aastal toota palju uut teaduslikku teadmist. Meil on head ajud, hea haridus, head ülikoolid, head akadeemikud. Meil ei ole väga hästi läinud selle Fab-osaga – uue teaduse uuenduslikeks toodeteks arendamisega. Me oleme näiteks Ameerika Ühendriikidest kaugel maas. Vaadake kasvõi Google’it, Apple’it, Facebooki.