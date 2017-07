Yana Toom: Kui Ratas luges meie sõnumist välja, et nimekirja ei tule, siis ta eksis

Yana Toom lubas, et eraldiseisva valimisnimekirja loomine või sellest loobumine selgub reedeks.

Toomi sõnul tegi Ratas ühe hea asja: ütles, et on halli passi omanikele kodakondsuse andmise poolt.

Oma valimisnimekirja loomise või sellest loobumise üle läbirääkimisi pidav Yana Toom ütles, et pärast reedet keegi mingeid lisapäevi arutamiseks ei võta ja siis saab selgeks, kas valimisnimekiri tuleb või mitte.

Miks te nn kolme õe nimekirja eest võitlemise enda peale võtsite?

Ses on teatud rahulolematus, mis mingil ajal väljendus selles, et kui me ei suuda kokku leppida, siis lähemegi alternatiivse nimekirjaga välja.