Viimati detsembris Süürias käinud europarlamendi saadik Yana Toom külastab riiki lähinädalatel uuesti, kavas on külastada ka Aleppot.

Mullu Hispaania saatkonna kutsel kaks korda Süürias käinud ja mõlema viisidi käigus ka riigi presidendi Bashar al-Assadiga kohtunud Yana Toom läheb sõjast räsitud riigis seekord teisele poole rindejoont. „Reisikava on kokku pandud, seekord sõidame viieks päevaks, millest kolm oleme Süürias. Aleppo ja Homsi külastus on kavas, plaanis on ka kohtumised Liibanoni pealinnas Beirutis,” kinnitas Toom.