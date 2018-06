Yana Toom: usun, et Ida-Viru inimesed tselluloositehase vastu ei protestiks

Ida-Virumaa valijaid esindav Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) ütles eile, et praeguseks on võimalus tselluloositehase rajamiseks Tartu lähistele läinud. Täna otsustab Keskerakonna juhitav valitsus, kuidas tehase ehitamsega edasi minna. Kuna kaks koalitsioonipartnerit, sotsid ja Isamaa, toetavad eriplaneeringu lõpetamist, on tõenäoline, et valitsus sellise otsuse ka teeb.

Kuidas te vaatate sellele, et mitmed tehase vastased – ka mõned poliitikud – on öelnud, et Tartu lähedale tehast rajada ei tohi, tehke see hoopis Ida-Virumaale?