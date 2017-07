„See on põhimõtteliselt nagu Pokémon Go,” kirjeldab toidukullerifirma Wolt Balti regiooni tegevjuht Liis Ristal kullerite igapäevatööd. Kõigepealt saadakse tellimus, seejärel see töödeldakse ja siis hakatakse seda täitma, sõites mööda linna, sinna, kuhu vaja. Auhind on keskmine tunnitasu – 8,5 eurot.