Nad olid mehega just mõelnud metsataimekasvatust laiendada. Tavaliselt müüsid nad aastas 10 000–15 000 kuusetaime. Selleks et taimlatööst ära elada, tulnuks aastast istikutoodangut mitmekordistada. Juba umbes 80 000 kuusetaimega aastas saab enam-vähem mõistlikult majandada. Riina Sootsi abikaasa oli jõudnud soetada istutusmasina EMI 5, veel tulnuks osta vaheltharimisriistad ja muud vajalikud seadmed. Taimekasvatuse suurendamiseks olid kõik plaanid tehtud. Paraku jäid need katki, sest Riina üksi ei suutnud.