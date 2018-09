Pealinnast saarele kolinud Mihkel Tamm: Saaremaa võiks olla kilekotivaba saar

„Ma tõesti ei mäleta, kumb meist selle lause esimesena välja ütles,” tunnistab ta ja lisab, et sel polegi enam tähtsust, sest nad olid ühel meelel. Esialgu jäi nii, et Mihkel Tamm töötas Tallinnas edasi. Elukaaslase Grete Riimi jaoks oli kolimine koju tagasitulek – tema on saarlane. Mihkel aga põline pealinlane, kes korraldas korporatiivkliendiüritusi.