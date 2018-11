Seda ütleb filmikunstniku ja -butafoori ametit pidanud Killu Mägi, kes hakkas Võrumaal mahetoitu kasvatama ja valmistama ning teeb nüüd kohviku juhatajana ka palgatööd.

„Inimesed, kes hakkavad toiduga tegelema, on varem pidanud väga erinevaid ameteid. On keeruline väga kaugele mõelda, kui puudub igasugune kapital, et vast loodud ettevõte hoogsalt käima lükata. Üsna palju raha läheb n-ö musta auku ja see teebki kõik keeruliseks. Inimesed ei adu, kui suured summad kuluvad oma toodete tutvustamiseks,” teab Killu.