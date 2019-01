Ajakirja Hea Laps uus peatoimetaja on Kätlin Vainola

Hea Laps ilmus Eesti lastekultuuri maastikule aastal 1994, olles tol hetkel esimene koolilastele suunatud loominguajakiri, kirjutab ERR.

Ajakirja algatas Leelo Tungal, kelle juhtimisel Hea Laps seni on ilmunud. Nüüd on olnud järjepanu 25 aastat ilmunud ajakiri koolipõlve sõbraks juba mitmele generatsioonile tänastele loomingulistele ja ettevõtlikele noortele inimestele.

Kord kuus ilmuv ajakiri alustas nimega Hea Laps (1994–1997), 1998 5. numbrist kuni 2011. aastani oli nimi Hea Laps ja Tema Sõbrad ja Sugulased. 2011. aasta kuuendast numbrist on nimi Hea Laps : koolilaste ajakiri. Ajakirja väljaandjaks on olnud Pikker AS, Vaimukirjastuse AS, Eesti Lastekaitse Liit (1994–1997) ja MTÜ Hea Laps (1998–2013). 2014. aastast annab ajakirja Hea Laps välja SA Kultuurileht.