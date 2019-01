Algab konkurss endise NO99 ruumide kasutamiseks

Kultuuriministeerium kinnitas teatri NO99 tegevuse lõppemisel, et teatri vajadusele kohandatud ruumid jäävad etenduskunstidele. Majas toimub ka praegu avalikke sündmusi, kuid Kultuuriministeerium soovib hoonesse püsivat etendustegevust.

„Riik on Sakala 3 teatrimajja pidevalt investeerinud, kuid sama oluline on teatris sisu, mis peab publikut kõnetama. Mitmeid huvitavaid mõtteid on juba tutvustatud nii Kultuuriministeeriumile kui ka ajakirjanduse kaudu avalikkusele, kuid kõigile võrdse võimaluse tagamiseks on tähtis ideid kõrvutada, mõtteid omavahel võrrelda ning kandvamad välja valida,“ ütles Kultuuriministeerium kunstide asekantsler Hillar Sein.

Kultuuriministeerium püüab konkursiga leida ideid, mis avardaksid etenduskunstide piire, oleksid uuenduslikud ja kõnetaksid publikut ka rahvusvahelisel areenil. Samamoodi on oodatud eri valdkondi siduvad ettepanekud, mis on olemasolevates ruumides elluviidavad. Konkursil osalejate küsimustele vastamiseks korraldab Kultuuriministeerium veebruaris infopäeva, mille toimumise täpse aja teatab ministeerium oma kodulehel jaanuari lõpuks.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada idee kirjeldus, eeldatav eelarve, ajakava, loomingulise meeskonna tutvustus ning vajadusel ka võimalike koostööpartnerite loetelu 1. märtsiks 2019 kell 17.00. Materjalid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil min@kul.ee märgusõnaga Sakala 3. Idee või ideed, mille üle hakatakse pidama läbirääkimisi, valivad SA Vanalinna Teatrimaja ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning kolm etenduskunstide eksperti välja aprillis.