Peale president Kersti Kaljulaidi kõnet, mis oli hämmastavalt sotsiaalne ja realistlik ning vähe-ilutsev ning mitte sedavõrd pidulik, tundus kontsert olevat samas tonaalsuses. Hall ja elegantne, mille juhatas suurepäraselt sisse folkmuusiku ja lugude jutustaja Sänni Noormetsa õrn hääl ja viiul.

Põhjamaine minimalistlik joon, mis oli valdav kunstnik Jaagup Roometi, kostüümikunstnik Eugen Tambergi ning muusikajuhi Erki Pärnoja stiilis, jätkus ka Jaak Printsi lavastajatöös. Moekunstniku töö on eraldi kummardust väärt.

Domineerivaks sai suhteliselt väheste vahenditega jutustatud lugu. Aja Lugu. Meie enda lugu, kus võisid enda osa leida üles nii vanad kui ka noored. Eriti muljetavaldav oli Pärdi „Ukuaru valsis“ vanade ja noorte kohtumise mõjule pääsemine ning Sergo Varese erinevates Eesti murretes esitatud "Ööbiku" lood. Lood, kus on koos meie erinevused ja samasus selles väikses riigis.

Natuke kahju on alati sellest, et abstraktsete lugude asemel jutustatakse seda üht ja suurt lugu. Ikka sedasama lugu. Katkestuse lugu, mis mõjus nagu „Risttuule“ filmis, kus stoppkaardis ajalugu seisma jääb. Jagab selle ajaks enne ja peale katkestust.

Meeldiv oli see, et kõiksugu vigurdamise asemel oli saavutatud visuaalselt uudne lahendus, milles oli Estonia kontserdisaali suhteliselt raske ära tunda. Mõneti harmoneerub see meie noorukese presidendiproua stiiliga, mis on põhjamaine, väljapeetud, klassikaline. Sõnum, mis kõnetab pigem selles, mis on ütlema jäetud, kui selles,, mis on öeldud. Külm, karge ja ilus. Nagu talv.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsert

Kunstiline juht, lavastaja: Jaak Prints

Muusikaline juht: Erki Pärnoja, dirigent Kristiina Poska

Kunstnik: Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg

“Saar”

Sänni Noormets

Seade Erki Pärnoja

“Kuristi kohal”

Siiri Sisask

Siiri Sisask/Uku Masing

Seade Tõnu Kõrvits

Tallinna Kammerorkester

“Ärgake”

Mick Pedaja

Seade Tõnu Kõrvits ja Erki Pärnoja

Tallinna Kammerorkestri ansambel

“Kuulake kõik”

Mick Pedaja

Sven Grünberg/Milarepa

“Ukuaru valss”

Arvo Pärt

Jonas Kaarnamets, Erki Pärnoja,

Kalle Randalu

“Mäng”

Sergo Vares

Valter Ojakäär/Leelo Tungal

Seade Tõnu Kõrvits

Tallinna kammerorkester

“Ukuaru valss”

Arvo Pärt

Kalle Randalu

“Mis on inimene?”

Pärt Uusberg/Doris Kareva

RO Estonia noormeestekoor/Hirvo Surva