Eesti Ajaloomuuseumi direktoriks valiti Peeter Mauer

Kultuuriministeeriumi komisjoni otsusel saab Eesti Ajaloomuuseumi uueks direktoriks Peeter Mauer.

Mauer peab uues ametis oluliseks panustamist nii sisusse kui ka majandustegevusse ning sujuvat Eesti Ajaloomuuseumi ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ühendamist uueks sihtasutuseks.

Peeter Mauer on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat ning varem kunstiajalugu ja käsitööd Tallinna Ülikoolis. Tal on töökogemus Eesti Arhitektuurimuuseumist, on olnud Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik ning juhtinud ehitustöid Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Enne uude ametisse asumist on Peeter Mauer olnud Riigi Kinnisvara ASi arendusprojektide juhtimise osakonna juhataja.

„Eesti Ajaloomuuseum on viimase kümmekonna aastaga teinud läbi suure arengu, muuseumi igapäevane sisuline tegevus ja ka keskkond on väga heal tasemel. Viimaste aastate suured arendused ja muudatused seavad tõsised eesmärgid nii muuseumi sisule kui ka majandustegevusele. Väga tähtis on inimestele pakkuda kvaliteetset muuseumikülastuse kogemust. Selleks tuleb tagada muuseumis töötavatele inimestele võimalused ja motivatsioon,“ loetles Mauer oma eesmärke. „Direktorina on minu lähim tõsine ülesanne Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ühendamisel sihtasutuse loomine ja selle tegevuse sujuv käivitamine,“ lisas ta.

Peeter Mauer alustab ajaloomuuseumi direktorina tööd 20 . augustist kaheks aastaks või kuni riigiasutuse Eesti Ajaloomuuseum reorganiseerimiseni.