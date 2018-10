Ekspress Meedia kõik kultuuriarvustused igal reedel ühes paketis

Eesti Päevalehe, Ekspressi ja Maalehe kultuuriosakonnad pakuvad igal päeval tükikest rikkast kultuurimaastikust. Hea meel on tõdeda, et valik on lai ja kultuuritoimetused püüavad leida üles need kõige olulised ja värskemad teosed ning sündmused, mida asjakohaselt arvustada.

Eesti Päevalehe kultuuriuudiste juhi Kristi Helme sõnul on kultuurisündmusi Eestis ja vahel ka mujalgi palju ning tasemel kultuuri tuleb uksest ja aknast. "Vähemalt mind on juba lapsepõlvest ja tudengiajast peale aidanud selles virvarris orienteeruda arvustused, mis annavad suuna ja hinnangu uutele raamatutele, muusikale, teatrietendustele, filmidele, kunstinäitustele jne. Mõistagi on arvustused arvustaja maitsest lähtuvad ja kohati üksteisele risti vastu käivad, kuid ometi on igast infokillust abi, et infokülluses hea kultuur üles leida," ütleb Helme.

Eesti Päevalehe kultuurikülgedel ilmub nädalas vähemalt 5-6 arvustust, mis lugejate jaoks loodetavasti valikute tegemise kergemaks teevad. Samuti ilmuvad arvustused kolmapäeviti Eesti Ekspressi kultuurilisas Areenis ja ka Maalehes.

Nüüd on igal reedel võimalik osta pakett kõikidest Ekspress Meedia erinevates väljaannetes nädala jooksul ilmunud arvustustest. Paketis on üle kümne erineva arvustuse ja artikli hinnaga 1.99. Selle ühe ostuga avanevad kõik paketis olevad arvustused.

Kui ka midagi head on kahe silma vahele jäänud, siis nüüd ilmuvad igal reedel kõik ühes koos ja uuesti. Head lugemist!

