FOTOD | Äsja 85. sünnipäeva tähistanud kunstnik Enn Põldrooos avas isikunäituse

Esmaspäeval 85ndat sünnipäeva tähistanud Enn Põldroos avas täna Tallinnas Vabaduse galeriis isikunäituse "Pea käib ringi" ning esitles raamatut "Circletown"

Näitus on avatud kuni 13. juunini.

Põldroos kirjutas oma uue näituse ja raamatu kohta nii:

„Olen püüdnud fikseerida sündmusi iseendas, tundes ka kohe uurijahuvi, kuidas need nägemiskillud seostuvad väljapoole jääva maailmaga. Nii sünnivad pildid, aga ka tekstid. Mis neil vahet! See kõik paneb pea ringi käima, kuid ei kustu lootus, et parimatel hetketel võivad nad ka ehk teed näidata.

Olen pöördunud digivõimaluste poole, nimetades oma pilte digimaalinguteks. Ennast olen nimetanud aga alati maalikunstnikuks. See tähendab, et suhtun oma digitöödesse samasuguse maalilise nõudlikkusega, nagu pintsel käes maalides. Õnneks tänapäeva tehnika võimaldab seda, Kuid võimaldab rohkematki.

Digitöö on piisavalt operatiivne et haarata kiiresti käest libisevaid kujutluspilte. Samas aga pakub küllaga kujundusvõimalusi, mis poleks saavutatav „käsitsi“ töötades. -- suuremat täpsust värvi- ja struktuurivalikutes, fotode ja tsitaatide lisamist (tihti minu enda varasematest töödest) – ja ei tea, mida veel. Loodan, et ka uusi mõttekäike.