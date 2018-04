FOTOD | Eesti hümni kujunemislugu heliseb nüüd vinüülil

Rahvusarhiiv esitles täna Eesti muusika- ja teatriakadeemias vinüülplaati "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm", millele on muusikalises vormis jäädvustatud Eesti Vabariigi hümni kujunemislugu.

Plaadil saab kuulda nelja versiooni Eesti Vabariigi hümnist, neist esimesed kolm on salvestatud aastal 1908. Toona veel vaid rahva seas populaarse muusikapala staatuses olnud "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" kõlab Aino Tamme, Otto Bachmanni ja Peterburi Eesti Noorsoo Seltsi muusikaosakonna segakoori ettekandes.

Plaadi teisel küljel kõlab "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" Estonia muusikaosakonna koori esituses Juhan Aaviku juhatusel. Salvestis pärineb aastast 1927, mil populaarne laul oli kinnistunud juba Eesti Vabariigi ametliku hümnina.

President Kersti Kaljulaid ütles plaadi esitlusel, et Eesti hümn peegeldab oma loomise aega ja see on nii iga uue looga, mida hümniks pakutakse. "Katsuti ju juba 1930-ndatel pakkuda uut laulu hümniks, aga siis jäid kõlama ülistavad oodid riigiisadele. Õnneks jäi see sinnapaika. Meie hümn on ajas proovitud, ta on kestma jäänud. Samas võiksime olla vabamad helistiku valikul, et hümn ei taanduks vaid ametlike ürituste üheks osaks."

Eesti Vabariigi juubeliaastal valminud vinüülplaat anti välja Eesti lipuvärvides. Kolmandik tiraažist on sinised, kolmandik mustad ja kolmandik valged. Plaadi tootis Tartus tegutsev eesti vinüülitehas Vinyl Plant.