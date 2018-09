FOTOD | Eesti muusika- ja teatriakadeemia saalikompleksis peeti sarikapidu

„Me peame alati meeles pidama, et kõige unikaalsem, mida saame maailmale pakkuda, on kultuur. Ka me ise käime iga-aastaselt üha rohkem ja rohkem kontserdil ja teatris. Sellepärast on uue õpikeskkonna peatne valmimine väga loomulik ja vajalik. Lisaks saavad kultuurielu korraldajad tänapäevaste võimalustega keskkonna, kus tutvustada innovaatilisi ettevõtmisi, millele varasemalt sobivat kohta pole olnud. Ühesõnaga, kena kingitus meie kultuurriigi juubeliks,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar.

EMTA rektori prof Ivari Ilja sõnul oli tänase sarikapeo eesmärk tänada ehitajaid ning luua rahvapärimuse järgi soojad suhted majavaimuga. “Põhjust kõvasti vaeva näinud ehitajate kostitamiseks oli enam kui küll, sest tööd on kenasti graafikus,” lausus prof Ilja. “Kõik märgid lubavad arvata, et EMTA 100. juubelil 2019. aasta septembris saame avada kauaoodatud saalikompleksi, mis lisaks õppetööle hakkab sageli leidma kasutust avaliku kontserdi- ja etenduspaigana.”

6100-ruutmeetrise saalikompleksi keskseks osaks kujuneb läbi nelja korruse ulatuv 480 istekohaga kontserdisaal, mis sobib eelkõige klassikalise muusika, aga ka muude muusikastiilide esitamiseks. Läbi kolme korruse on kavandatud 130 pealtvaatajat mahutav blackbox, mida hakkavad kasutama lavakunstitudengid ja džässmuusikud. Viiekordsesse soklikorrusega hoonesse rajatakse 21 õppeklassi, mille seas on ka multimeedia stuudio ning džässiklass. Saalikompleksi kõik korrused ühendatakse kõrvalasuva akadeemia peahoonega.

EMTA haldusdirektori Ott Maateni kinnitusel on tänaseks edukalt lõpetatud oluline vaheetapp saalikompleksi ehituses. “Hoone põhikonstruktsioonid on sisuliselt valmis, fassaad peagi koorikplaatidega kaetud ning uksed-aknad ees, nii et saab alustada viimistlustöödega,” selgitas Maaten.

EMTA saalikompleksi projekteeris AS Resand. Hoone arhitektid on Toivo Tammik ja Mart Rõuk arhitektuuribüroost Ansambel, saalide sisearhitektuuri autor Aivar Oja FraDisain OÜst. Akustikaprojekti tegi Linda Madalik koostöös Taani akustikabürooga Gade&Mortensen Akustik. Hoone ehitab Nordlin Ehitus AS ning omanikujärelvalvet teeb Tallinna Linnaehituse AS.