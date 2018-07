FOTOD | Endine okupatsioonide muuseum, nüüdne Vabamu on rahvale avatud. Vaata, kes tulid esimestena uudistama!

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu asub aadressil Toompea 8 ja muuseum on avamispäeval avatud kella üheksast südaööni. Näituse pääse avamismaratonil on poole hinnaga (5/3 €) ning sisaldab ka etenduse külastust. Avamispäeva kontserdid ja eriüritused tasuta. Tutvu programmiga siin.

Uus püsinäitus kannab pealkirja "Vabadusel ei ole piire" ja see on laenatud läti kirjanikult Nora Ikstenalt. Ekspositsiooni külastus on mitmetahuline kogemus, lähiajalugu on võimalik näha, kuulda ja katsuda. Koostöös Eero Epneri ja helirežissöör Külli Tüliga valminud uuenduslik e-giid muudab muuseumikülastuse kogemuslikuks rännakuks läbi Eesti lähiajaloo. Innovaatiline nutilahendus saadab külastaja luguderohkele teekonnale ja aitab mõtiskleda, kui oluline on vabadus ja mida see tähendab, kui see ära võetakse. Meelelist kogemust toetavad ekspositsiooni erinevad osad, kus kuulamise asemel saab ka ise käed külge panna. Näiteks on võimalik virtuaalreaalsuse prille kandes luua oma äranägemise järgi Nõukogude Eestit iseloomustavat tüüpkorterit.

Kui seni keskendus äsja viieteistkümne aastaseks saanud muuseum okupatsioonide ajajärgule Eesti lähiajaloos, siis uuenenud püsinäitusel on viis teemaruumi. Iga osa jutustab inimlike lugude, mälestuste ja valusate valikute kaudu inimsusevastastest kuritegudest (kuraator Sander Jürisson), eestlastest vabas maailmas (kuraator Maarja Merivoo-Parro), elust Nõukogude Eestis (kuraator Uku Lember), iseseisvuse taastamise protsessist (kuraator Aro Velmet) ja vabaduse tähendusest (kuraatorid Daniel Vaarik ja Kaido Ole). Muuseumi uus püsinäitus on uuenenud nii sisult kui ka vormilt. Näitus jaguneb temaatiliselt viieks erinevaks, kuid teineteist täiendavaks ajaloolise tähendusega teemaruumiks. Ekspositsiooni on projekteerinud KOKO arhitektid ja teostanud Motor Agency.

Olga Kistler-Ritso annetuse toel rajatud endise nimega Okupatsioonide muuseum avati külastajatele 1. juulil 2003. aastal. Uuenenud muuseumis laienes külastajatele avatud muuseumiosa 660 ruutmeetrilt 1120 ruutmeetri suurusele alale. Kasutusele võeti ka see osa muuseumihoonest, kus varem asusid külalistele suletud muuseumikogude hoidlad ning töötajate bürooruumid. Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on suurim kodanike algatusel loodud muuseum Eestis, mille ülesandeks on koguda, talletada, uurida ning tutvustada Eesti lähiajalugu.