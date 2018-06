FOTOD | Filmimees Ilmar Raag asus TÜ uueks vabade kunstide professoriks

Täna andis Tartu ülikooli praegune vabade kunstide professor Peeter Laurits oma ametikoha pidulikult üle režissöörile, stsenaristile ja filmikriitikule Ilmar Raagile.

Lauritsa ja Ilmar Raagi vestluses tuli juttu kunstniku kreedost, ühiskondlikust närvist, düstoopiatest, utoopiatest ning ühtlasi loometööga seotud eetilistest külgedest.

"Paratamatult on nii, et kui sul on mingi sõnum, mida sa püüad edastada, siis alati on umbes kümme protsenti inimesi, kes mõistab seda valesti," sõnas Raag vestluses.

Ilmar Raagi eeloleva õppeaasta kursuse pealkiri on „Mis meid ühendab killustunud maailmas? Fiktiivse maailma loomise võtted ja eetika“ („What Can Unite Us in a Fragmented World? Techniques and Ethics of Fiction“). 2018/2019. õppeaasta jooksul toimub kümme loengut.

Raag ütles, et tema kursus käsitleb eelkõige empaatiat ja lugude jutustamist sotsiaalselt. „Selles on oma osa sotsioloogilisel analüüsil, et leida inimestest arusaamise piire. Seejärel tahaksin aasta teisel poolel õpitoa vormis arendada lugusid, millega püüame mõista teistsuguseid maailmu,“ rääkis ta. Tänavu sügisel algaval kursusel tuleb üliõpilastel korjata teiste kultuuride pärimust ja soovi korral kirjutada sellest novell, mõni lihtne pärimuslugu või miks mitte ka filmistsenaarium.