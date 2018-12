FOTOD | Gustav Ernesaksa Fondi 2018. aasta peapreemia pälvis Lydia Rahula

Dirigent ja Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees Hirvo Surva tunneb head meelt, et tänavune stipendium anti kirglikule meeste laulu edendajale, nagu seda oli ka Gustav Ernesaks. „Lydia Rahula pälvis preemia olulise panuse eest Eesti järgmise põlvkonna noorte lauljate kasvatamisel nii dirigendi kui pikaaegse muusikaõpetajana. Sarnaselt Gustav Ernesaksale on tema kirg ja elutöö on olnud poiste laulu populariseerimine ja seeläbi uue põlvkonna meeslauljate kasvatamine,“ rääkis Surva.

Lydia Rahula on Tallinna 21. kooli muusikaõpetaja ja Tallinna Poistekoori asutaja ning dirigent. Lisaks on ta asutanud ja juhatanud Eesti Lastekoori ja töötanud RAM poistekoori koormeistri ning ettevalmistuskooride dirigendina. Lydia Rahula on üks pikema staažiga laulupeo dirigente, olles laulupidudel juhatanud koore alates 1987. aastast.

Gustav Ernesaksa Fondi koolimuusika arendamise stipendium anti tänavu Katrin Puurile pikaaegse töö eest suursündmuste korraldamise ja eestvedamise eest. Katrin Puur on töötanud Eesti Segakooride Liidu tegevsekretärina. Samuti tegutses ta tänavu Tallinnas toimunud rahvusvahelise koorifestivali EUROPA CANTAT 2018 kontsertprogrammi juhina.

Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorimuusika magistrant Maarja Helstein.

Esimest korda antakse Eesti Meestelaulu Seltsi algatusel peapreemiaga kaasa ka Ekke Väli loodud skulptuur „Gustav“, mis on jäljend Tallinna lauluväljakul olevast Gustav Ernesaksa kujust. Skulptuuriga tunnustati ka laulu- ja tantsupidude pikaajalist peakorraldajat Ilmar Mossi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhatajat Aet Maateed.