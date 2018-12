FOTOD | Haruldastest Eesti postkaartidest valmisid raamat ja kalender

Tiit Pruuli raamat "Eesti ajalugu postkaartidel" koondab rohkem kui 200 postkaarti ning jutustab lugusid sõja- ja armastuse väljalt, okupatsiooni- ja pagulusaastaist, Balti ketist, õnnest ja surmast.

"Püüdsin need kaardid välja valida mitte pildi või margi, vaid lugude järgi, et need annaks raamatu lugejale võimalikult mitmekesise ja huvitava pildi sellest, milline on Eesti ajalugu viimase 100 aasta jooksul läbi isiklike kirjade. Seal on nii Laidoneri, Larkat kui ka Balti keti lugusid," ütles Pruuli. "Kui ajaloolistesse erakirjadesse piilumine on alati olnud põnev, aga veidike amoraalne tegu, siis raamat on täiesti legitiimne võimalus sellistest kirjatükkidest osa saada."

Harry Liivranna koostatud Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu 2019. aasta suur seinakalender "800-aastane Tallinn sajandivanustel postkaartidel" on pühendatud kahele olulisele tähtpäevale Eesti ajaloos. Esiteks tähistab Tallinn 2019. aastal oma kindla esmamainimise 800. aastapäeva. Teiseks aga täitub 2019. aastal 125 aastat esimesest Eesti postkaardist.

"1894. aastal hakati Vene keisririigis lubama postkaarte valmistada ja müüa peale riigiasutuste ka eraettevõtjatel. Kalender tutvustab raamatukogu rikkaliku baltika fotokogu 14 varajast ja rariteetset Tallinna vaadetega värvilist postkaarti," rääkis Liivrand.

TLÜ akadeemilise raamatukogu 2019. aasta seinakalender on kakskeelne – saksa keelde tõlkis selle Silvi Wiezer, kujundas Rene Haljasmäe. "Eesti ajalugu postkaartidel," kirjastaja on Go Group.