FOTOD | Heategevusfond kinkis 26 raamatukogule eksklusiivsed lugemiskeskused

Rampsud valmistanud Plaat Detail OÜ juhataja Jaen Uussalu sõnul on vahva disainiga lugemiskeskused pilkupüüdvad, lastele sobivas kõrguses ning ratastel, et neid oleks võimalik hõlpsalt ühest asukohast teise veeretada ja seeläbi lastele pidevalt uut avastamislusti pakkuda.

“Eesti Kunstiakadeemia disainerid on teinud väga head tööd, et laste tähelepanu köita ning kuna raamatut meenutav lugemiskeskus sisaldab hulga põnevaid teoseid, olen juba ette kindel, et neist saavad laste suured lemmikud ja harjumuspärased sõbrad,” ütles Uussalu. “Valmistasime riiulid vastupidavatest ja keskkonnasõbralikest materjalidest ning ehtisime ühe otsaseina Mika Keräneni loomingust tuttava joonistusega, et iga väike raamatusõber keskuse kohe ära tunneks.”

Rampsud jõuavad Eesti igasse maakonda lähinädalate jooksul.