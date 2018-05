FOTOD | Ilmus fotoraamat Eesti mustlaste elust

Haas alustas romade pildistamist juba kümme aastat tagasi. „Nägin, et ma ei saa neile piisavalt lähedale. Lastele jagatud väiksed fotoaparaadid aitasid aga ehedat elu näha.” Fotograafi üllatas, et mustlasi siiani Eestis kardetakse ega taheta nendega suhelda. „Romad elavad täpselt samasugust elu nagu meie. Nad on soe ja üksteist hoidev rahvas, meil on aga tugevalt kinnistunud stereotüübid.” Oma ringkonnas on romad Haasi sõnul avatud, kuid väljastpoolt tulev tõrge on tekitanud tugeva umbusu võõraste vastu. „Ka esitlusele nad väga tulla ei tahtnud... Kuigi eks neil on ka kauge tulla, teen sellepärast ka Valgas eraldi esitluse.”