FOTOD ja VIDEO | Eesti kunstniku Michel Sittowi 500-aastased maalid jõuavad Kumus publiku ette

Näituse kuraatori Greta Koppeli sõnul tasub näitust vaatama tulla kõikidel, kes hindavad klassikalist head maalikunsti. "Tema portreed on väga hingestatud, lisaks tema lugu. Ta on Tallinnast pärit, väljaõppe sai ta siin oma isa juures, aga läks õppima Brüggesse, mis oli toona Põhja-Euroopa kunstikeskus ja suur metropol. Seal tegi ta peadpööritava karjääri ja 23-aastaselt sai Sittowist Hispaania kuninganna õuekunstnik".

Sittw oli 15. ja 16. sajandi vahetusel Euroopa õukondades nõutud ja kõrgesti hinnatud kunstnik. Omas ajas hinnatud meister jäi vahepeal sajanditeks unustusse, kuni tema ajalooline isik Teise maailmasõja eel taasavastati. Nüüd, 500 aastat pärast Sittowi eluaega, toimub tema esimene isikunäitus.

Tänapäeval hindavad Madalmaade kunsti eksperdid Michel Sittowi virtuoosses peenmaalitehnikas maale väga kõrgelt. Tema umbes kahekümnest tööst koosnev looming asub laiali pillutatuna nimekates muuseumides üle maailma: Louvre’is, Viini Kunstiajaloomuuseumis, Berliini Maaligaleriis, Rahvusgaleriides Londonis ja Washingtonis jne. Mitmed meistri maalid on osalenud suurematel näitustel, kuid Michel Sittowi isikunäitus oli siiani korraldamata.

"Kunstiajaloolased peavad Michel Sittowit üheks varase Madalmaade maalikooli silmapaistvamaks meistriks ja tema maalitud portreed kuuluvad renessansiajastu portreekunsti tippsaavutuste hulka. Ja ometi on ta kunstnik, kelle nime ja loomingu laiem tutvustamine saab teoks alles nüüd. Parimaks asitõendiks Michel Sittowi suurusest on tema imepeenelt ja inimliku tunnetusega maalitud, ent mõõdult pigem väikesed tööd. On väga eriline sündmus, et need maailma suuremates kunstimuuseumides ja erakogudes laiali asuvad haruldused ühel näitusel kokku saavad," rääkis näituse kuraator Greta Koppel.

