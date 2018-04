FOTOD ja VIDEO | Jaak Prints: loodan, et inimestel hakkab "Saja loo" etendust vaadates peas kujutluspilt jooksma

Ainult täna võis Noblessneri sadamalinnakus näha eestlast kujutlevat videolavastust "Saja lugu". Teose lavastaja Jaak Prints ütles Delfile, et tegu on saja erilise inimesega looga, mis võiks mõtteainet ja äratundmisrõõmu pakkuda kõikidele vaatajatele.

Eestlast portreteeriv „Saja lugu” jõudis täna, ja ainult täna, vaatajate ette. Pärast esimest peaproovi oli suurteose lavastaja Jaak Prints mõtlik ja sõnas, et tehnilisi nüansse, mida õhtuseks esilinastuseks veel korrastama peab, on.

Kaupo Kikkas, Erki Pärnoja ja Jaak Prints panid saja erilise inimese loost kokku veidi üle tunni kestva videorežii. Printsi sõnul on selle ettevalmistusega tegeletud juba üle aasta, kui Kikkas ja Prints ning fotograaf Laur Kaunissaar valisid ligikaudu 350 inimese hulgast välja need sada, kes projekti kaasati, käidi igaühel ka külas, intervjueeriti neid. „Kui me paar päeva tagasi siin nende inimestega kohtusime ja kätt surusime, siis oli tunne justkui tervitaks vana tuttavat,” selgitas Prints. Tema sõnul tegi see ka omavahelise koostöö kergemaks ja paremaks.