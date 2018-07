FOTOD | Kadrioru kunstimuuseumis avati Kadrioru 300. juubelile pühendatud näitus

Täna avati Kadrioru kunstimuuseumis näitus Näituse "Kadriorg 300: valitsejad, supelsaksad, kunstnikud".

Lossi- ja pargiansambli 300. aastapäeva tähistav näitus on kummardus unikaalsele arhitektuuriteosele ja kultuurimälestisele.

Kadriorg on olnud lavaks tähtsatele poliitilistele sündmustele, kujundanud paljude põlvkondade esteetilisi tõekspidamisi ning omanud märkimisväärset rolli kunstis ja kirjanduses. Ühest küljest on Kadrioru loss hästi säilinud, teisest küljest aga peame tõdema, et iga ajalooperiood on seda enda järgi ümber kujundanud. Näitus peegeldabki seda lossi ja pargi ajaloo kuma ning loob atmosfääri, mis aitab tunnetada Kadrioru olemust.

Kadrioru ajaloos on huvitavad ja väärtuslikud kõik kihistused – olles algselt tsaaride esindusloss, sai sellest 19. sajandil valitseja pere ja kaaskonna suvituspaik, mis kannustas kohaliku kuurortelu. 20. sajandi poliitilised murrangud tähendasid Kadrioru jaoks teekonda Vene keskvõimu sümbolist Eesti Vabariigi kultuuripärandi ühe hinnalisema mälestiseni. Nagu on kirjutanud ka Juhan Viiding: „Võõra maa kunagiste valitsejate võõrapäraselt ilus loss on siin „üksnes-majade-maal“ nüüd omaks saanud.“