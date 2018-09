FOTOD | Kadrioru tennisekeskuses selgusid Eesti parimad disaintooted ja noored disainerid

Tõnis Vellama, vineerkohver Alexander Foto: Oliver Kanniste

“Vineerist kohvri mõte tuli mul ideena umbes kaks aastat tagasi, aga prototüübi valmistamise otsus tekkis siis, kui Eesti disaini rändnäitus valmistus minema Londonisse 2017. aasta septembris. Kuna idee on inspireeritud Lutheri vineerivabriku kuulsast reisikohvrist ja Lutheri edulugu on tihedalt seotud Londoni müügiesinduse, hilisema nimega Luterma, tegevusega, siis tekkis sümboolselt sobiv hetk ja lisamotivatsioon. Esimesest prototüübist edasi oli juba arendus kohvri sisu ja kinnitusdetailidega ning tegelikult täiustamine veel jätkub. Kohver mahutab kuni 15" sülearvuti, märkmiku ja veel mõned väiksemad asjad, aga võib olla ka lihtsalt stiilne aksessuaar. Omal moel on see pühendatud ka Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale ja muidugi Lutheri vabrikule kui ühele olulisele etapile Eesti disainiajaloos. Tulevikuplaanidesse kuulubki viimaste detailide lõplik viimistlus, uue partii valmistamine ja eksport. Turgude osas vaatan näiteks Lutheriga seoses Londoni poole, aga samuti on vineerist tooted au sees Soomes,” ütles Tõnis Vellama, kelle jaoks on BRUNO auhind tema jaoks suurim tunnustus, eriti kuna ta ise on ka Bruno Tombergi käe all õppinud.

Parima insenertehnilise toote disaini auhind läks Corali-nimelisele sadamakaide teenindusposti loonud Margus Triibmannile, kelle nimel ja mälestuseks võttis auhinna vastu tütar Triinu Triibmann.

Coral. Margus Triibmann Foto: Margus Triibmann

“Corali loomisel oli põhieesmärgiks luua disaintoode, mis on nii tehniliselt kui visuaalselt uudne ja värske ning esteetiliselt nauditav nii pimedas kui valges. Inspiratsiooni selleks saime kütkestavast mereorganismist, korallist. Kindlasti annab BRUNO konkursi võit tootele laiema tuntuse Eestis ning on ka tugev müügiargument toote turustamisel väljaspool kodumaa piire. Oleme juba praeguseks olnud esindatud Veneetsia disainifestivalil ja Soome paadimessil, meiega on ühendust võtnud erinevad ettevõtted eksklusiivmüügiõiguste osas teatud riikidesse ning räägime läbi ka sadamakaisid ehitava firmaga Horvaatias ning erasadamate omanikega Hollandis. Usume, et ekspordipotentsiaali Coralil on,” rääkis Triinu Triibmann.

BRUNO kategooriateülese tunnustuse - elumuutva disaini auhinna - pälvis Saaremaa pilliroost valmistatud taaskasutatav, masinpestav, komposteeritav ja täiesti looduslik joogikõrs #pillirookõrs, mille taga seisavad Grete Riim ja Mihkel Tamm ning tänaseks on meeskonnaga liitunud veel ka Sander Õun ja Alex Wood.

Pillirookõrs, autorid: Grete Riim ja Mihkel Tamm Foto: Holger Kilumets

“Soovime, et #pillirookõrs aitaks juhtida tähelepanu inimeste tarbimisharjumustele ning muudaks neid loodussõbralikumaks. Loodame luua doominoefekti - kui võtad pillirookõrre, siis ehk jätad plasttopsi võtmata, kui lähed poodi, siis palud tooteid ilma kilekotita, kui näed maas prügi, siis viskad selle prügikasti jne. Kuna alustasime vähem kui kaks kuud tagasi, oleme tunnustuse üle väga uhked. BRUNO võitjateks ning ka rahvalemmikuks tulemine on meile näidanud, et inimestele läheb aina rohkem korda see keskkond, milles me elame ning selle püsimajäämine. Unistame suurelt ja ekspordiga juba tegeleme. Esimesed #pillirookõrred on saadetud Islandile ja Londonisse, kuid huvi meie vastu on tuntud ka mujalt. Ootame suure õhinaga, kuhu see tee meid viib,” kommenteeris Grete Riim.

Kokku laekus Eesti Disainerite Liidu (EDL) poolt väljaantava BRUNO konkursile tänavu 138 tööd, mille seast viieliikmeline žürii valis teise vooru 58. BRUNO võitjad valis rahvusvahelistest disainiekspertidest koosnev žürii, kuhu kuulusid Luca Berta, Pauliina Aarikka, Josyane Franc, Magnus Englund ja Björn Koop. Zürii tööd koordineeris Eesti Disainerite Liidu president ja Disainiöö peakorraldaja, Ilona Gurjanova.

“Eestlased teevad tänapäeval igas valdkonnas väga suurt ning heal tasemel tööd, mistõttu ei olnud mulle tänavune BRUNO tööde kõrge tase sugugi suureks üllatuseks. Tundub nagu eestlased oleksid uut maailma loomas - kompromisse ning igasugust kopeerimist kõrvale jättes. Konkursile esitati väga mitmekülgne valik töid, lihtsaid lahendusi pakkuvatest disainiideedest keeruliste insenertehniliste toodeteni. Võidutööd eristuvadki eelkõige oma ainulaadsuselt,” rääkis žürii liige, tunnustatud Soome disainer Pauliina Aarikka.

Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova hindab BRUNO 2018 tootedisaini konkursi taset väga kõrgeks: “Võitnud tööde seas on näha mitmeid tõepoolest unikaalseid lahendusi, mille puhul hindasime kõrgelt nii idee ainulaadsust, võimet luua tuntavat muutust meie igapäevaelus või ühiskonnas tervikuna ning ka toote äripotentsiaali. Rõõm on tõdeda, et BRUNO finalistide seast võrsub alati tootedisainereid, kes hiljem auga Eesti disaini maailmas esindavad.”