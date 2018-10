FOTOD | Keelpillikvartett vallutas muusikapäeval Tallinna bussijaama

Eestis tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel tasuta kontsertide programmiga, milles ligikaudu 550 esinejat annab ühe päeva jooksul 80 linnas ja asulas kokku 172 tasuta kontserti. Tallinna bussijaamas andis näiteks kontserdi keelpillikvartett Prezioso.

Muusikapäeva kontsertide keskmes on klassika, pärimus ja džäss ühes eksperimentaalsete helidega. Kontserdipaigad varieeruvad traditsioonilistest ebatavalisteni. Peale kultuurimajade ja kontserdisaalide jõuavad etteasted muuhulgas näiteks ministeeriumisse, siidrimajja, tanklasse ja mujale. Kuna esmaspäeval viibivad inimesed valdavalt tööl ja koolis, toimub lisaks avalikele kontsertidele arvukalt asutusesiseseid ülesastumisi. Muusikapäeva eesmärk on pakkuda publikule muusikaelamusi ja üllatusi, nihutades tavapärase kontserdi raame.

Kodumaiste ürituste kõrval toimub koostöös kohalike kultuuriseltside ja saatkondadega Muusikapäeva sündmusi ka välisriikides: Lätis, Venemaal, Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Esinevad nii välismaal resideerivad kui ka sel puhul reisi ette võtnud Eesti muusikud. Muusikapäeva lisaprogramm “Kõlame kaasa” koondab neid prii sissepääsuga avalikke kontserte, mille on aktiivsed muusikasõbrad korraldanud omal ettevõtmisel. Eriprogramm “Igal lapsel oma pill” on platvormiks noortele artistidele neis pillistuudiotes, koolides ja lasteaedades, mis said musitseerimiseks instrumendid samanimelise Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul ellu kutsutud heategevusliku algatuse toel.