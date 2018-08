FOTOD | Kumus avati Konrad Mägi maastikuvaadete näitus

Lõuna-Eestis põlislaante vahel kasvanud Konrad Mägi jaoks oli looduse maalimine alati katse tungida looduses peituvate salapäraste ja müstiliste jõududeni. Tema jaoks pakkusid nii loodus kui ka selle maalimine peaaegu et sakraalseid kogemusi, kuna äärmiselt tundliku natuuriga kunstnik otsis pidevalt kokkupuudet reaalsusvälisega. „On kaks teed, kuidas kunst võiks hõlmata elu,“ kirjutas ta kunagi. „Mugav tee on mõistuse tee, mis hõlmab elu vaid selle juhuslikkuses, selle kurvas ja rumalas argisuses. Järsk tee, mis viib üle kuristike – see on hinge tee, kelle jaoks elu on sügav uni ja piinlev eelaimus teistsugustest suhetest, teistsugustest sügavikest kui need, milleni meie hale mõistus võib tungida.“

Konrad Mägi looming äratas väga laialdast tähelepanu juba kunstniku eluajal. Kuigi Nõukogude ajal oli tema teoste eksponeerimine mõnda aega põlu all, kujunes temast 1970. aastate lõpuks Eesti kunstiajaloo kanooniline autor. Viimastel aastatel on hakatud Mägi fenomeni hindama ka Lääne-Euroopas: toimunud on tema isikunäitus Roomas, valik töid oli eksponeeritud Orsay muuseumis Pariisis. Ka väliskriitikas on esile tõstetud Mägi harukordset värvitaju ning erilist suhet loodusesse. Kumu väljapanek ei ole retrospektiivne ega hõlma kõiki Mägi viljeletud žanreid, vaid keskendub tema maastikuvaadetele, mille kõrval tõusevad esile ka Itaalia perioodil Capril, Roomas ning Veneetsias valminud teosed.