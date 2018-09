FOTOD | Kumus avati vanameister Kaarel Kurismaa suurejooneline retrospektiivnäitus

Olulisel kohal Kurismaa loomingus on avaliku ruumi objektid, millest tänaseks on säilinud vähe. Samas kuuluvad teostamata objektide kavanditest nähtuvad ideed vaieldamatult tema loomingu juurde. Näitusel on välja pandud valik olulisematest kavanditest koos makettide ja fotodega. Käesoleva näituse jaoks on restaureeritud mitmeid objekte, sh ka neid, mida ei ole aastakümneid näitustel eksponeeritud.

Näitus „Kollase valguse orkester“ on osa Kumu kunstimuuseumi avangardiklassikute sarjast ning jääb Kumu kunstimuuseumi 4. korruse B-tiivas avatuks 23. veebruarini 2019.

Näitusega kaasneb kataloog.