FOTOD | Mart Laar esitles raamatut Vabadussõja esimesest viiekümnest päevast

Täna, 27. novembril, möödub sada aastat päevast, mil otsustati, et Eesti astub iseseisvuse kaitseks relvis välja ning astuti Vabadussõtta. Ekspeaminister ja Isamaa auesimees Mart Laar tähistas seda täna Viru Keskuse Rahva Raamatu poes Vabadussõja esimesest viiekümnest päevast rääkiva raamatu "Jõuluriik" esitlusega.

Laari sõnul on paljud välismaalased imeks pannud, et kui tavaliselt tähistatakse suure pidulikkusega sõdade lõppemist, siis eestlastel on pidupäev ka nende algus. "Tegelikult pole siin midagi imestada," ütles Laar. "See on lihtsalt ainus sõda, mida Eesti Vabariik on pidanud ning ka võitnud. See otsus nõudis omal ajal tegijatelt aga keskmisest tugevamat julgust".

Esitlusel kuulis ka lõõtspillilugusid ja lugusid selle kohta, miks ja kuidas see raamat sündis.