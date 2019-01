FOTOD | Muuseumirottide jagamisel võidutsesid Eesti Ajaloomuuseum ja Eesti Kunstimuuseum

"Muuseumiroti auhind on imetore tunnustus kogu Eesti Ajaloomuuseumile ja sellele suurele meeskonnale, kes näituse "Minu vaba riik" juures nii nõu kui jõuga abiks olid. Eriti hea meel on, et Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus pälvis meie muuseumimaastiku olulisima auhinna. Sellest tähtsam on vaid meie külastajate tunnustus, sest rahvast täis muuseum on see, mis teeb südame rõõmsaks ja aitab meil edasi liikuda. Tulge muuseumisse!," ütles Inge Laurik-Tedre, Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor ja parima püsinäituse tiitli pälvinud ekspositsiooni "Minu vaba riik" üks peakuraatoritest.

Eesti muuseumide aastaauhindade 2018. aasta laureaadid on:

Parima püsinäituse laureaat on Eesti Ajaloomuuseumi näitus „Minu vaba riik“

Peakuraatorid Krista Sarv ja Inge Laurik-Teder ning projektijuht Laura Kipper. Eesti Ajaloomuuseumi näitus „Minu vaba riik“ räägib loo meie inimeste elust, nende valikutest ja reaktsioonidest, osalemisest sündmustes või vaikimisest, sellest, mis tõid riigi, viisid selle ja lasid jälle tagasi võtta.

2018. aasta parima ajutise näituse tiitli pälvis Eesti Kunstimuuseumi näitus „Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades“

Greta Koppeli kureeritud näitus „Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades“ tutvustas Eestist pärit maalikunstnikku Michel Sittowit, kes oli 15.-16. sajandi vahetusel Euroopa õukondades kõrgelt hinnatud portretist. Eesti Kunstimuuseumi eestvõttel toimus 500 aastat pärast kunstniku eluaega tema esimene isikunäitus, mis tõi esmakordselt kokku Sittowi säilinud maaliloomingu mitmetest mainekatest galeriidest üle maailma ja võimaldas sellega huvilistel tutvuda ka kunstniku kodulinnas Tallinnas.

Parim Konserveerimistöö 2018 on Eesti Kunstimuuseumi projekt Ivan Aivazovski maali “Stseenid antiikelust” konserveerimine ja selle töökäigu dokumenteerimine ja näitusel esitamine

Projekti teostaja Alar Nurkse poolt ulatuslike kahjustustega Ivan Aivazovski maali “Stseenid antiikelust” konserveerimise ja selle töökäigu dokumenteerimise ning avalikkusele esitamise eest näitusel „Aivazovski. Ideaali otsingul“ (kuraatorid Alar Nurkse, Aleksandra Murre) Kadrioru kunstimuuseumis;

Parim muuseumikogu arendaja 2018 tiitli pälvis Eesti Põllumajandusmuuseumi projekt Muuseumikogude avatud hoidla „Avasta imesta“ I ja II etapp

SA Eesti Maaelumuuseumid avatud hoidla „Avasta ja imesta“ annab ülevaate maaelanike argielu muutumisest 19. sajandi algusest 21. sajandi alguseni. Näitus loob uusi võimalusi teaduslikel, hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel õpi- ja töökeskkonna loomisel. Projekti teostas Kaarel Vissel.

Parim Muuseumihariduse edendaja 2018 tiitli pälvis Eesti Kunstimuuseumi projekt „Kunst „nähtavaks“!“

Adamson-Ericu muuseum pakub projektiga „Kunst „nähtavaks“!“ oma püsiekspositsioonis vaegnägijatele ning pimedatele võimalust tutvuda eesti kunstiga ning suhestuda vahetult Adamson-Ericu (1902-1968) loominguga. Projekti eestvedaja Liisi Selg.

Parim Teadustrükis 2018 on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi „Eesti spordi lugu“

Autorid: Kalle Voolaid ja Kaarel Antons. Tegemist on ühe märgilisima raamatuprojektiga spordivaldkonnas läbi aegade. Raamatu ilmumine Eesti 100. sünnipäeva aastal, Eesti Olümpiakomitee 95. sünnipäeva aastal ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi 55. sünnipäeva aastal lisab teose väljaandmisele sümboolset kaalu;

Parim Teadusüritus 2018 on rahvusvaheline sümpoosion „Michel Sittowi elu ja kunsti lood. Faktid ja väljamõeldised“

Eesti Kunstimuuseumi korraldatud ja Greta Koppeli juhtimisel läbiviidud rahvusvaheline sümpoosion kaasnes Eesti Kunstimuuseumi korraldatud suurejoonelise monograafilise näitusega Tallinnast pärit renessansiajastu maalikunstnik Michel Sittowist.

Kogukonna sõber 2018 laureaat on Valga Muuseumi projekt Säde Aiapidu

Marju Rebase juhitud projekti „Säde aiapidu“ eesmärk oli ellu äratada 100 aasta tagune ajastutruu linnapidu, mis traditsiooniliselt toimus Valgas Säde pargis. Projekti eesmärk oli tutvustada kohalikele elanikele 20. sajandi alguse linnalike kultuuritraditsioone ja tutvustada Valga ajalugu;

Muuseumiarendaja 2018 tiitli pälvis Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe ajalookeskus

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi üle 150 aasta vanuse suvemõisa pargis kohtuvad minevik, olevik ja tulevik, pakkudes mõnusat keskkonda igas vanuses külastajale. Projekti teostajad Laura Kipper, Sirje Karis, Inge Laurik-Teder, Ruth Laidvee, Krista Sarv, Maria Mang ja Kristi Paatsi.

Muuseumirott 2018 aasta eriauhinna pälvis MOMU Mootorispordi muuseumi eestvedaja Arno Sillat

MOMU Mootorispordi muuseum asub endises Ellamaa elektrijaamas, mis on mälestis. Muuseumi rajamise käigus on seda hästi säilitatud ja esile toodud. Väärtuslikule muuseumikogule on loodud eeskujulikud säilitustingimused;