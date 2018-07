FOTOD | Narvas algas neli päeva vältav festival Baltic Sun, avaakordi andis rattarongkäik

Festivali ajal rõõmustavad publikut teiste seas sellised artistid nagu Alexander Rybak Norrast, Mikolas Josef Tšehhist, Astro’n’out Lätist, Maia Hirasawa Rootsist, Erja Lyytinen Soomest, Bravo, Billy’s Band ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman ja Justinas Jarutis Leedust, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist. Kogu festivali vältel toimub Narva tänavatel, promenaadil ja parkides palju põnevat näitustest tantsuetteasteteni ja pop-up kohvikutest laste mängupesadeni.

Baltic Suni ajal saab sõita ka eksklusiivse “jazzijahiga”, mille pardal esineb Eesti esimene gypsy-jazz trio Titoks (19. ja 20. juulil) ning Susanna Aleksandra ja Holger Marjamaa (21. juulil). Luksusliku varustusega laev, mis hakkab sõitma Narvast mereäärsesse Narva-Jõesuusse ja tagasi, on varem kuulunud Prantsusmaa “Elvis Presleyle” ehk Johnny Hallydayle, ning selle VIP-jahi pardal on Cannes’i festivali raames pidutsenud nii mõnigi filmitäht eesotsas Johnny Deppiga, kes korraldas jahi peal “Kariibi mere piraatide” afterparty. Täpne kruiisi graafik ja info on leitav festivali kodulehel https://balticsun.ee/et/kruiis

“Baltic Sun festivali eesmärk on luua keset lühikest Eestimaa suve neli rõõmsat päeva täis päikeselist muusikat ja elamusi ning tuua kokku rahvast igast ilmakaarest. Stiililiselt kostub muusikat popist rokini, folgist jazzini ja indiest bluusini. “Läänemere päike” on muusika ja rõõmu festival, kuhu on oodatud kõik, kes naudivad head muusikat, põhjamaa suve ja ehedat melu,” ütles festivali peakorraldaja Oleg Pissarenko ja lisas, et esimene Baltic Sun on sünnipäevakink Eestile 100. juubeli puhul ja toimub EV100 pidustuste raames.

