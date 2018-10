FOTOD | Narvas avatakse detsembris uus moodne teatrikeskus

Etenduskunstide nädal kestab 1. - 11. detsembrini ning saab avapaugu 1. detsembril, mil esietendub MTÜ R.A.A.A.Mi ja Vaba Lava koostöölavastus "TRANSIIT. Peatage muusika". Tegemist on dokumentaallavastusega eesti muusikute gastrollidest Nõukogude Liidus, mis tugineb muusikute ja muusikaga seotud inimeste intervjuudel (sh Hardi Volmer, Igor Maasik, Villu Tamme, Anne Veski, Kare Kauks jt). Lavastaja on Dmitri Jegorov (Venemaa), laval astuvad üles Ivo Uukkivi, Jarek Kasar, Veiko Tubin, Martin Kõiv, Marten Kuningas, Pavel Botsarov ja Steffi Pähn. Esietendusele järgneb kontsert, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Marju Länik, Jarek Kasar jt koos Estraadiraadioga, konferansjee Peeter Volkonski.

Etenduskunstide nädal jätkub pühapäeval, 2 . detsembril, mil kõik on oodatud vaatama Rootsi Kuningliku Draamateatri lavastust "Hedda Gabler". Anna Petterssoni lavastus kujutab endast Henrik Ibseni ühe tuntuima näidendi visuaal-eksperimentaalset dekonstruktsiooni.

Esmaspäeval, 3. detsembril etendub Peterburi Masterskaja teatri "Vanem poeg". Lavastus põhineb Aleksander Vampilovi samanimelisel komöödial. Lavastaja on Grigori Kozlov, mängivad Maksim Blinov või Mihhail Kasapov, Arseni Semjonov, Alexei Vedernikov, Jevgeni Šumeiko, Sergei Alimpijev, Aljona Artjomova või Polina Prihhodko, Alexandra Marejeva, Anna Arefjeva, Aljona Artjomova, Olga Karatejeva, Vladimir Karpov või Jevgeni Perevalov.

Teisipäval, 4. detsembril kl 15 etendub stuudiosaalis Kuressaare Linnateatri "Persona". Lavastus erineb oluliselt traditsioonilisest sõnateatrist. Nimelt mängivad neli näitlejat laval maskides ja vaikides. Miimikat, liikumist ja kehakeelt kasutades toovad näitlejad vaatajani inimeste varjatud ja ebatäiuslikud küljed. Üks korter. Neli inimest. Ebatäiuslikud suhted. Lavastaja ja kunstnik on Matteo Spiazzi (Itaalia), laval Rauno Kaibiainen, Merilin Kirbits, Kristian Põldma ja Tanel Ting.

Samal päeval kell 19 etendub suures saalis ka R.A.A.A.Mi menulavastus "Pikse pill", mille aluseks on Udmurtia lavastaja Damir Salimzjanovi kirjutatud Eesti muinasjuttudel põhinev näidend. Lavastaja Damir Salimzianov on pärit ning elab ja töötab Udmurtias. Dramaturg ja lavastaja on Damir Salimzianov (Udmurtia). Mängivad Jarmo Reha, Liisa Pulk, Mirtel Pohla, Riina Maidre, Dovydas Pabarčius, Karl-Andreas Kalmet, Ott Raidmets (Teater Endla).

Kolmapäeval, 5. detsembril kell 11 leiab uues teatrikeskues aset seminar rahvusvahelisest koostööst. Seminaril osalevad teatrikriitikud ja -produtsendid nii Eestist kui välismaalt. Seminar on kõigile soovijatele tasuta.

Loe veel

Reedel, 7. detsembril annab etenduse Soome kaasaegse tsirkuse lipulaev Race Horse Company. Nende lavastuses "Urbotek" on kõik paeluv - vastupidavad materjalid, atraktiivsed tsirkuseartistid, ohtlikult täiuslikud akrobaatikaetteasted, kaelamurdvad trikid ja vapustavalt unustamatud karakterid. Lavastuses on vaatluse all kaasaegne linnakeskkond, kus noored otsivad nutitelefoni külge aheldatuna eneseteostust. Etendusele eelneval päeval toimuvad tasuta tsirkuse töötoad lastele.

Kontserdi- ja peopaik

Laupäeval, 8. detsembril saab teatrikeskuses nautida STATION NARVA kontserte, tutvustamaks uut maja ka kui ideaalset kontserdi- ja peopaika.

Etenduskunstide nädala lõpetab Leedu Riikliku Draamateatri dokumentaalteatri lavastus "Roheline aas", mis etendub 9., 10. ja 11. detsembril ning mis põhineb lugudel, mida on jutustanud Ignalina tuumajaama töötajad ja Visaginase linna ROHELINE AAS elanikud. Visagina on Leedus sarnane piirkond nagu Ida-Virumaa Eestis. „Roheline aas“ on Ignalina Tuumajaama töötajaskonna poolt kasutusele võetud termin - pärast tuumajaama hoonetekompleksi lammutamist, reaktori lahtivõtmist ja turbiinide likvideerimist jääb lõpuks alles vaid rohelus. Paraku on selle eesmärgi realiseerumiseni pikk tee minna, sest plaanide kohaselt likvideeritakse tuumajaam täielikult alles aastaks 2038. Lavastajad on Jonas Tertelis ja Kristina Werner, lavastuse kontseptsiooni ja teksti autorid Rimantas Ribačiauskas, Kristina Savickienė, Jonas Tertelis ja Kristina Werner.

Tutvu lähemalt rahvusvahelise etenduskunstide nädala programmiga Vaba Lava Narva teatrikeskuses siit.