FOTOD | Niguliste kirikus avati haruldase ja hinnalise "Surmatantsu" uus ekspositsioon

Haruldase ja suurejoonelise teose uue ekspositsioonilahenduse on loonud KOKO arhitektid. Erilahendusena valminud ekspositsiooniseinas on esimest korda Eestis kasutatud suuremõõtmelist eritellimusel valminud muuseumiklaasi. Teost kaitsev kaheksa meetri pikkune ja üle 600 kg kaaluv spetsiaalne Saksamaal valminud kaitseklaas lubab maali vaadelda võimalikult autentsel kujul.

Nigulistes asuv „Surmatantsu” maal on kõige tuntum ja hinnalisem keskaegne kunstiteos Eestis. Tallinna „Surmatantsust“ on alles vaid seitsme ja poole meetri pikkune algustükk, mis kujutab kolmeteist figuuri. Maal võis algselt olla 30 meetrine ning seal võis olla kujutatud kuni 50 figuuri. Figuuride all on tekstilint, kuhu on maalitud alamsaksakeelne värssides dialoog Surma ja kujutatud tegelaste vahel. Tallinna „Surmatants“ telliti tõenäoliselt 15. sajandi lõpul Niguliste kiriku Antoniuse kabelisse.

„Surmatantsu“ uus püsiväljapanek on esimene osa Niguliste muuseumi uuenevast püsiekspositsioonist. Lähiaastatel on plaanis uuendada muuseumi suure saali väljapanekut. Järgmise aasta kevadel on kavas avada Antoniuse kabeli ja Tallinna „Surmatantsu” püsiekspositsiooni teine osa.

„Surmatantsu” maali uue püsiekspositsiooni eriekskursioonid toimuvad neljapäeval, 23. augustil ja reedel, 24. augustil algusega kell 18.00. Niguliste muuseum on neil kahel päeval avatud kuni kell 19.00.