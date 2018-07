FOTOD | Noor Elvis, poliitiline tehisintellekt ja interneti paljastused. Kumus avati näitus "Ekraani arheoloogia"

Tänapäeval on nii fotot kui videot raske ette kujutada ilma digitaalse töötluseta. Väga keeruline, kui mitte võimatu on eristada rangete piiridega kunstimeediume nagu video, film või foto. Niisiis lähtub ekraani mõistele keskendumine ka meediumijärgse ajastu loogikast, otsides pigem kunstnikke huvitavaid ühiseid sisulisi märksõnu kui formaalseid tunnuseid. Digitaalne ruum avab määramatul hulgal võimalusi konstrueerida kõikvõimalikke metamaailmu. Tehnoloogiliste vahenditega kujundatud uuel maastikul pannakse senised tähendused kahtluse alla ning just kunstis nähakse võimalust leiutada uutele suhetele väärtusi ning täita tühjus tähendustega.

Kunstnikud: Erik Bünger, David Claerbout, Paul Kuimet, Marge Monko, Deimantas Narkevičius, Rosalind Nashashibi ja Lucy Skaer, Taavi Suisalu, Artur Żmijewski, Timo Toots, Ivar Veermäe, Sigrid Viir, Tõnis Vint, Pinar Yoldas

Näituse kuraatorid on Eha Komissarov, Triin Tulgiste, kujundajad Jaana Jüris ja Neeme Külm, graafilise disaini tegid Aadam Kaarma ja Sandra Kossorotova. Näitus jääb avatuks kuni 14.10 2018.