FOTOD | Rakveres allkirjastati Arvo Pärdi nimelise muusikamaja projekteerimisleping

Rakveres koolis käinud maestro Arvo Pärdi nimelise muusikamaja rajamise temaatikaga hakati maakonnakeskuses tegelema juba peaaegu kümme aastat tagasi.

Arvo Pärdi nimelise muusikamaja projekteerimise hankelepingu sõlmib Rakvere linnavalitsus ühispakkumise esitanud kahe osaühinguga. Nendeks on Stuudio KAH ja AKK Projekt. Hankelepingu kogusumma on koos käibemaksuga 528 240 eurot.

Rakvere linnapea Marko Torm ütles volikogu heakskiitvat otsust kommenteerides, et volikogu tehtud otsus on märgiline ning tõenäoliselt linna läbi ajaloo ühe suurima kultuuriinvesteeringu eeldus. "Pean siinkohal tänama kõiki inimesi, kes viimase aastakümne jooksul on sellesse ideesse oma aega ja energiat panustanud. Nii kultuurivaldkonna eestvedajad, arhitektid, planeerijad, linnajuhid kui ka paljud teised. Toon kindlasti esile sellesse projekti palju andnud linnaarhitektid Raul Järgi ja Angeelika Pärna – üheskoos oleme suutnud jää panna liikuma," lausus Marko Torm.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami tõdes, et Rakverest on Eesti muusikataevasse tõusnud üllatavalt palju suuri ja säravaid tähti. „Korraliku kontserdisaali puudumine pole seda takistanud. Samas oleks nende teekond olnud ehk kergem ja lennukaar kõrgem, kui linn oleks suutnud seda vääriliselt toetada. Tänase otsusega lunastame ühtpidi tänuvõlga ja teisalt loome midagi üliolulist tuleviku tarbeks", märkis Mihkel Juhkami.

2009. aastal Rakvere linnavalitsuse poolt korraldatud arhitektuurivõistlus, mille abil sooviti leida ideelahendus Rakvere Vabaduse platsi planeerimiseks ja Pauluse kiriku restaureerimiseks, kujunes taasiseseisvunud Eesti üheks suuremaks. Laekus 136 võistlustööd maailma eri nurkadest alustades kodumaast ja teistest Euroopa riikidest kuni lõpetades India, Tšiili, USA, Kanada, Jaapani ning Hongkongiga.