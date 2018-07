FOTOD | Saaremaal avati ooperipäevad, kohal on ka Shanghai ooperiteateri 225-liikmeline trupp

Pea kahe nädala jooksul annavad Baltimaade suurimal ooperifestivalil külalisetendusi Shanghai ooperiteater, Ungari Riigiooper ja Teater Vanemuine.

Tänavused Saaremaa ooperipäevad on toonud esmakordselt Eestisse maailmatasemelise Shanghai ooperiteatri. Kuressaares lehvivad külalisesinejate tervituseks Hiina Rahvavabariigi lipud. Ooperiteatri kahesajaliikmeline trupp maabus saarel kaks päeva tagasi ja andis täna keskpäeval toimunud festivali avaüritusel lühikontserdi. Täna õhtul näeb Kuressaare piirkopilinnuse kõrvale püstitatud ooperiteatris Shanghai ooperiteatri ja Saaremaa lastekoori esituses G. Bizet ooperit "Carmen".

"Kui vaadata Shanghai ooperiteatrit, siis see on nagu vastupeegeldus sellest linnast, kus ühes osas on iidsed Hiina arhitektuurimälestusmärgid ja teisel pool maailma kõige moodsaim arhitektuur. Seetõttu ka nende repertuaar "Carmenist" kuni "Riskantse mänguni" peegeldab traditsioonilise ooperikunsti maailma tänapäeva muusikateatri parima tasemeni välja," kirjeldas Shanghai ooperiteatrit festivali kunstiline juht Arne Mikk avaüritusel peetud kõnes.

Shanghai ooperiteater esitab Saaremaa ooperipäevadel kolm etendust, mida Hiina suursaadik Li Chao nimetas kingituseks Eesti rahvale 100. juubeliaasta puhul. Suursaadik rõõmustab, et Eesti ja Hiina koostöö on suurem kui kunagi varem, eriti just kultuuri valdkonnas.