FOTOD | Saaremaal avati Vene keisri õukonna fotograafi majamuuseum

Täna avati Saaremaal Iides sada aastat tagasi Peterburist Iide külla alaliselt elama tulnud Vene keisri õukonna fotograafi Carl Oswald Bulla majamuuseum.

Avamisel võtsid sõna Peterburis asuva Carl Bullanimelise ajaloolise fotograafia fondi president Valentin Elbek, peaminister Jüri Ratas ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Esinevad Saaremaa Ühendatud Meeskoor ja Sõrve rahvamuusika ansambel, toimub Taritu rahvamaja etendus "Tšehhovist".

Elu lõpupäevil Torgus elanud Bulla on teinud palju selle maanurga tutvustamiseks, pildistades loodust ja rahvariideis inimesi. Muuseum asub 1910. aastal Carl Bulla poolt ehitatud torniga häärberis. Pärast Bullade surma on majas elanud arst, töötanud kool ja raamatukogu, teise maailmasõja ajal oli majas sakslaste komandopunkt, uuemal ajal aga Torgu vallavalitsus. 2017. aasta septembrist on hoone MTÜ Bulla Maja kasutuses.

MTÜ Carl Bulla Muuseum asutajaliikme Mihkel Undresti sõnul sai maja taastatud PRIA toetusega. Muuseumi eesmärgiks on sedavõrd olulise isiku mälestuse jäädvustamine ja tema tehtu kajastamine. Ekspositsioon on koostatud Peterburis asuva Carl Bulla nimelise ajaloolise fotograafia fondi kaasabil. Esindatud on nii Peterburi kui ka Saaremaa periood. Väljapanekus on ajastuomased olmeesemed, mööbel ja loomulikult Carl Bulla tehtud fotod. Praegu on väljapanek seitsmes-kaheksas toas, kuid materjali lisandudes on plaanis laieneda.