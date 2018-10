FOTOD | Salme kultuurikeskuses tantsiti läbi 2019. aasta tantsupeo “Minu arm” kava

Kogu tantsupeo kava tantsiti täna esimest korda läbi täpselt sellisena, nagu see ka Kalevi staadionil peaks üheksa kuu pärast välja nägema. Samuti on tantsude saateks kõlav muusika saanud uued seaded ja uue kõla ning saadab tantsijaid valminud kujul kuni tantsupeo etendusteni välja.

“Suvel oli põhirõhk tantsupeo muusika salvestamisel, sügise hakul toimusid viimased õppeseminarid ja kollektiivideni jõudsid viimased õppematerjalid. Nüüd kutsume kõiki kollektiivijuhte esitluskontserdile, kus iga tants sobitub lavastuse tervikusse, et tantsujuhtidel oleks kergem iga tantsu meeleolu mõista ning neid oma tantsijatele õpetada,” selgitab XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste, kuhu tänaseks õppeprotsessis jõutud ollakse.

XX tantsupeol astub üles kokku üksteist tantsuliiki ja igaüks neist saab oma esitustesse ka ühe vana pärli, mis tantsumurul veerema pannakse. Kokku jõuab vaatajate ette 28 tantsu. Põneva uuendusena astub tuleval peol staadionimurule ka üks täiesti uus rühmaliik ehk pererühmad, kus tantsivad koos kaheksa täiskasvanut (soovitavalt segapaarid) ja 16 last, kes õpivad 2018-2019 õppeaastal 1.-5. klassis.

“Repertuaaris on kõrvuti vana ja uus, rahvamuusika ja sümfooniline muusika. Palju on äratundmisrõõmu, aga rohkelt ka uut ja arendavat,” iseloomustab Rajaste ning selgitab: “Pärast tänast kontserti jätkub tantsijatel suur töö repertuaari omandamisega, et uue aasta algusest algavatest maakondlikest eelproovidest maksimumi võtta. Kahe eelproovide vooru vahele teeme tantsujuhtidele veel ka paar mentorseminari, et anda täiendavat nõu ja vastata õppetöö käigus tekkinud küsimustele”.