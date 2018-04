FOTOD | Siuru fondi esimese stipendiumi pälvis Kristjan Haljak

Täna kuulutas Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev Estonia talveaias välja Siuru fondi esimese stipendiaadi, kelleks oli kirjandusdoktorant ja kooliõpetaja Kristjan Haljak.

"Siuru fondi eesmärgiks on toetada oma loometee alguses olevaid autoreid, kelle teosed on kantud Siuru vaimust," ütles Aleksejev. "Siuru vaimu all peame silmas ühtaegu nii värskust kui ka väljapeetust. Olid ju Siuru liikmed omal ajal nimelt säärased mässumeelsed noored, kellel oli silmapaistev kirjutamisoskus, mille kaudu nad tõid eesti kirjandusellu uusi tuuli. Seda tunnustame ka stipendiaatide puhul."

Kristjan Haljak (1990) õpib Tallinna Ülikoolis doktorantuuris prantsuse kirjandust ning peab õpetajaametit Tallinna Inglise Kolledžis. Ta on avaldanud luulekogud „Palavik“ (2014), „Conceptio Immaculata“ (2017) ja „Uus inimene“ (2017), tõlkinud Charles Baudelaire’i loomingut ning avaldanud kirjutisi kirjandusajakirjades Värske Rõhk, Looming, Vikerkaar ja Tõlkija Hääl. Tema loomingut on nimetatud sügavaks, mänguliseks, vaimukaks, dekadentlikuks.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot. See tugineb võrdselt ühelt poolt fondile aluse pannud Marie Underi ja Artur Adsoni pärandil, teiselt poolt lavastuse käigus toimunud oksjonite ja loosi tulul. Oksjoni korraldajad on erakordselt tänulikud Erna Saarele, tänu kellele jõudis enampakkumisele kunstnik Johannes Võerahansu loomingut, aga samuti kõigile teistele, kes oma teoseid oksjoni tarbeks annetasid.