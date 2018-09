FOTOD | Sõpruses esilinastus täissaalile dokumentaalfilm Vello Salost, vembumehest ja katoliku preestrist

Saalis olid täidetud nii isetekohad kui ka vahekäigud, osa publikust vaatas 1,5-tuniist filmi püsti. Kohale tuli palju religioosse taustaga Eesti kultuuriinimesi, nt Theatrumi ja lavakunstikooli juht Lembit Peterson, tema poeg, näitleja ja lavastaja Marius Peterson, aga ka Tootseni abikaasa Eva koos lastega. Kohal oli ka helilooja Arvo Pärt.

Režissöör muigab, et ega Vello Salo filmi tegemise mõttele esialgu just ei aplodeerinud, ütles Tootsen intervjuus EPL-ile. „Minu meelest on see alati hea märk. Ma ise olen ehk edevat tüüpi inimene, kes tahaks kuhugi ette ronida, ent tema sai aru, et tehakse filmi ja lihtsalt leppis sellega.” Dokumentaalfilmi puhul on paratamatu, et filmitegija ei ole kaameraga kohal ainult headel aegadel, vaid ka siis, kui mängus on päris raskused ja päris kannatused.

Filmile annavad peamiselt tooni siiski rõõmsamad hetked. Mitte asjata ei nimeta Tootsen Vello Salot vembumeheks. „Ma arvan, et paremat terminit Vello kohta ei ole. Ta on selline triksteri tüüpi tegelane, kes teeb vigurit, aga alati mingisuguste heade asjade nimel,” leiab ta. Ta nimetab Salot ühtlasi tohutuks provokaatoriks. „Näiteks Itaalias rääkis ta inimestele, et on järgmine paavst. Itaallased kohkusid algul ära, aga Vello kinnitas, et tema nimeks saab Vello Eelviimane ja lisas alati juurde, et nii ülbe ta ei ole, et arvaks, et ta viimane on.”