FOTOD | Sügisel avatakse Noblessneri sadamalinnakus uus kunstikeskus

Üle 100-aastases muinsuskaitsealuses hoones leiavad tööruumid vähemalt viis Eesti kunstiorganisatsiooni, avatud on tipptasemel näituseruumid ja sajakohaline auditoorium ning tegutseb rahvusvaheline residentuuriprogramm. Lisaks toimetavad maja esimesel korrusel erinevad toidustuudiod ja restoran.

Kai kunstikeskuse tööd hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Keskus taaskasutab unikaalset tööstusarhitektuuri ja ühendab valdkondlikud tugiteenused tipptasemel rahvusvahelise kultuuriprogrammiga. Igal aastal on plaanis korraldada neli põhinäitust, mis sünnivad koostöös nii Eesti kui ka rahvusvaheliste kuraatoritega. Auditoorium on avatud kõigi kultuurivaldkondade ürituste korraldamiseks. Keskuses on külaliskorter, mis võimaldab algatada rahvusvahelise residentuuriprogrammi „7+7“ ja kutsuda Eesti kunstiväljaga tutvuma väliskuraatoreid ja -kriitikuid. Residentuuriprogrammi kõrval võõrustatakse ka partnerorganisatsioonide väliskülalisi. Töökohtade broneerimine avatud kontoris nii üksikisikutele kui organisatsioonidele algab kevadel.

Keskuse nimi Kai osutab sadamasse jõudmisele ja merele avatusele. Universaalse tähendusega sõna viitab paljudes keeltes merele ja on ühtlasi kasutusel nii mehe kui naise nimena. Nimi valiti keskusele koostöös disainistuudioga Haiku.

Kai avatakse 20. septembril 2019 Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali põhiprogrammi kuuluva rahvusvahelise grupinäitusega.

Kai kunstikeskus asub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 12.