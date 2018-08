FOTOD | Tallinnas Dokfoto keskuses avati Itaalia fotokunstniku näitus Eesti maaelust

Mustvalged analoogfotod peegeldavad Eesti maaelu kõrvalseisja pilgu läbi. Avamisel esitletakse ka fotoraamatut „Ühe itaallase Eesti“.

Taanis elav fotograaf keskendub oma loomingus 21. sajandi maa-maastike ja -inimeste jäädvustamisele Põhja- ja Baltimail, nüüd ka Eestis. See on osa Berti mahukast dokumenteerimisprojektist „Inimene ja loodus“, milles on olulisel kohal ka autori omanäoline kunstnikupositsioon. Eesti Vabaõhumuuseumi poolt aastatel 2015–2017 korraldanud pildistamisretkede tulemusena on sündinud tõepärane pilt „tundmatust“ Eestist, igapäevasest külaelust ja maa-maastikest –poeetiline jäädvustus meie elust, mille väärtus ajas vaid kasvab.

Luca Berti leiab, et olukorras, kus maalt asutakse üha enam linnadesse, lööb kõikuma endisaegne tasakaalustatud suhte inimese ja looduse vahel. „Moodsa aja inimeste eluviisis toimunud suurte muudatuste tõttu peavad paljud maakogukonnad tõsist võitlust püsimajäämise eest – elanike vananemine, tööpuudus ning noorte lahkumine pärsivad inimeste enese- ja kohatunnetust. Minu kui kutselise fotodokumentalisti jaoks on eriti innustav ja tähtis jäädvustada veel toimivaid maakogukondi,“ rääkis kunstnik.